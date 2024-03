Производители шин отрицают обвинения в загрязнении рек и озер химикатом из их продукции

Michelin и еще 12 производителей шин обратились в суд США с просьбой отклонить иск от калифорнийских организаций коммерческого рыболовства, которые утверждают, что химикат, используемый в их шинах, отравляет водоемы на Западном побережье и убивает редкую форель и лосося.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0