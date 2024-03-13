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Производители шин отрицают обвинения в загрязнении рек и озер химикатом из их продукции

Производители шин просят суд США отклонить иск о загрязнении водоемов на западном побережье

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Michelin и еще 12 производителей шин обратились в суд США с просьбой отклонить иск от калифорнийских организаций коммерческого рыболовства, которые утверждают, что химикат, используемый в их шинах, отравляет водоемы на Западном побережье и убивает редкую форель и лосося.

Производители шин просят суд США отклонить иск о загрязнении водоемов на западном побережье
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Производители шин заявляют, что эти обвинения обходят агентство по защите окружающей среды США, которое уже рассматривает правила, касающиеся химического вещества 6PPD, используемого в шинах.

Иск также касается нарушения Закона о виде исчезающих видов (ESA), запрещающего причинение вреда защищенным животным без предварительного получения федерального разрешения. Обвинители требуют запрета на производство шин с этим химикатом без принятия мер по защите рыбы и водосборов

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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