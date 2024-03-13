Производители шин отрицают обвинения в загрязнении рек и озер химикатом из их продукции

Michelin и еще 12 производителей шин обратились в суд США с просьбой отклонить иск от калифорнийских организаций коммерческого рыболовства, которые утверждают, что химикат, используемый в их шинах, отравляет водоемы на Западном побережье и убивает редкую форель и лосося.
Производители шин заявляют, что эти обвинения обходят агентство по защите окружающей среды США, которое уже рассматривает правила, касающиеся химического вещества 6PPD, используемого в шинах.
Иск также касается нарушения Закона о виде исчезающих видов (ESA), запрещающего причинение вреда защищенным животным без предварительного получения федерального разрешения. Обвинители требуют запрета на производство шин с этим химикатом без принятия мер по защите рыбы и водосборов
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.