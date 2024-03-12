Porsche предвидит падение прибыли из-за новых моделей. Как это повлияет на цены?

Porsche ожидает снижения прибыльности в 2024 году из-за расходов на запуск новых моделей

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Porsche прогнозирует снижение прибыльности в 2024 году из-за вложений в запуск четырех новых моделей. Группа, которая принадлежит крупнейшему европейскому автопроизводителю Volkswagen, планирует добиться операционной прибыли в размере 15-17%, что ниже прогноза аналитиков.

Фото: Porsche сайт

Эксперты отмечают, что данное решение направлено на укрепление бренда и ценовой политики, но полный эффект на прибыльность и цены проявится не сразу. Порше также планирует крупный выпуск новых моделей в 2024 году, однако доля компании на рынке снизилась из-за острой конкуренции в Китае и ожидаемых расходов на запуск новых автомобилей.