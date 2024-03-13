Тайны барабанов: почему в некоторых случаях они лучше дисковых тормозов?

Хотя многие эксперты утверждают, что дисковые тормоза превосходят барабанные в большинстве аспектов, существуют ситуации, когда барабанные тормоза оказываются предпочтительнее. В
условиях переходного периода, с грязью и скользкими дорогами, а также на бездорожье, барабанные тормоза могут быть более защищенными от внешних воздействий.
Дисковые системы более подвержены влиянию грязи, песка и пыли, что может привести к их более быстрому износу и деформации. Барабанные тормоза также обычно более долговечны, с ресурсом тормозных колодок в почти два раза большим, чем у дисковых систем.
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