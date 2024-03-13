Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем лучшего всего подкармливать яблоню для крупных плодов
Жильё в Старой Москве: где самая низкая цена квадратного метра
Раскрыто устройство волосков на листьях крапивы
Два важных шага перед покупкой собаки
Путин прокомментировал попытки ВСУ прорваться в российские регионы
Несколько упражнения на пресс для ленивых
Певица Татьяна Буланова отреагировала на разницу в возрасте с мужем: "Главное — здоровье!"
В Алтайском крае мошенники устроили 98 подставных ДТП и обманули 13 страховщиков
Военкор Ткач: если украинские диверсанты пойдут вперед, фронт обрушится
Тайны барабанов: почему в некоторых случаях они лучше дисковых тормозов?

Барабанные против дисковых тормозов: когда барабанные системы оказываются лучше?

0:37
Авто

 Хотя многие эксперты утверждают, что дисковые тормоза превосходят барабанные в большинстве аспектов, существуют ситуации, когда барабанные тормоза оказываются предпочтительнее. В

Барабанные против дисковых тормозов: когда барабанные системы оказываются лучше?
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

условиях переходного периода, с грязью и скользкими дорогами, а также на бездорожье, барабанные тормоза могут быть более защищенными от внешних воздействий.

Дисковые системы более подвержены влиянию грязи, песка и пыли, что может привести к их более быстрому износу и деформации. Барабанные тормоза также обычно более долговечны, с ресурсом тормозных колодок в почти два раза большим, чем у дисковых систем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Последние материалы
Весеннее обострение: симптомы и методы лечения от врача-психиатра
Что нужно сделать с рассадой петунии после пикировки
Увлажняющий лосьон для тела с лавандой: натуральный рецепт для ухода за кожей
Собака по кличке Месси из "Анатомии падения" стала главной звездой "Оскара – 2024"
Почему обгон нескольких машин на трассе может быть крайне опасным: объяснение ГИБДД
Как правильно приготовить омлет: раскрываем тонкости процесса
Бразильские ученые обнаружили 16 археологических памятников в штате Токантинс
Туристов рассказали о последствиях за ношение игральных карт в Таиланде
Актер Станислав Садальский защитил Аллу Пугачеву от обвинений в иностранных связях
Разница между сторожевой и охранной собакой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников