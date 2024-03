Раскрыт секрет расположения бензобаков в российских автомобилях и иномарках

Расположение бензобака на автомобиле зависит от различных факторов, включая конструктивные особенности, рыночные требования и традиции производителей.

Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic