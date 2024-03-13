Раскрыт секрет расположения бензобаков в российских автомобилях и иномарках

Почему бензобаки автомобилей располагаются в разных местах

Расположение бензобака на автомобиле зависит от различных факторов, включая конструктивные особенности, рыночные требования и традиции производителей.

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В странах с правосторонним движением, как Россия, бензобаки зачастую располагаются справа, чтобы минимизировать риск повреждения при заезде на заправку. Некоторые производители следуют своей корпоративной логике или традициям страны происхождения. Например, японские автомобили могут иметь бензобаки как слева, так и справа, в зависимости от рынка экспорта.

В США бензобаки зачастую располагаются слева для экономии времени при заправке. На российских автомобилях заливные горловины чаще располагаются справа, хотя есть и исключения, такие как автомобили УАЗ и ранние модели ВАЗ и "Москвич".