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Раскрыт секрет расположения бензобаков в российских автомобилях и иномарках

Почему бензобаки автомобилей располагаются в разных местах

Авто

Расположение бензобака на автомобиле зависит от различных факторов, включая конструктивные особенности, рыночные требования и традиции производителей.

Почему бензобаки автомобилей располагаются в разных местах
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В странах с правосторонним движением, как Россия, бензобаки зачастую располагаются справа, чтобы минимизировать риск повреждения при заезде на заправку. Некоторые производители следуют своей корпоративной логике или традициям страны происхождения. Например, японские автомобили могут иметь бензобаки как слева, так и справа, в зависимости от рынка экспорта.

В США бензобаки зачастую располагаются слева для экономии времени при заправке. На российских автомобилях заливные горловины чаще располагаются справа, хотя есть и исключения, такие как автомобили УАЗ и ранние модели ВАЗ и "Москвич".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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