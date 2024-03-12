Автомобиль по цене китайского смартфона. Что можно купить за 20 тысяч рублей?

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При желании и некоторой доле удачи возможно приобрести надежный подержанный автомобиль, который несмотря на значительный пробег не потребует крупных вложений. Среди зарубежных марок стоит обратить внимание на Hyundai Getz или второе поколение Ford Focus. Однако, в обоих случаях цена достойного варианта составит приблизительно полмиллиона рублей.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

За 300 тысяч можно рассмотреть Lada Kalina или Granta. В этом случае необходимо внимательно оценить состояние кузова и двигателя, а также быть готовым к частым незначительным поломкам. За 100 тысяч рублей можно приобрести немолодые ВАЗ-2107, ГАЗ-3110 или "Москвич" 2141, которые потребуют дополнительных затрат на ремонт.

Более доступные автомобили, как правило, имеют серьезные проблемы с техническим состоянием или документами, а порой и с обоими сразу. Редакция журнала 110 KM. RU провела анализ текущих предложений на специализированных сайтах и определила, какие автомобили можно приобрести в марте 2024 года за 20 тысяч рублей. Все представленные на фотографиях машины представляют собой печальное зрелище. Каждая из них имеет тяжелую историю, прошла через аварии и преодолела сотни тысяч километров.

ВАЗ-1111 "Ока"

Самым доступным автомобилем, который продают целиком, а не по запчастям, является белая "Ока" из Челябинска. Экземпляр 1997 года выпуска с пробегом 50 тысяч километров предлагается за 20 тысяч рублей. Автомобиль находится в гараже, где, судя по слою снега на кузове, его установили специально для фотосессии. Отсутствуют фары, задние фонари и решетка радиатора, лобовое стекло повреждено, на капоте следы неизвестного черного вещества.

Ford Escort

За дополнительные 4 тысячи рублей в Санкт-Петербурге можно приобрести Ford Escort 1982 года выпуска, который 23 года простаивал в гараже после аварии. Автомобиль полностью комплектный, без проблем с документами. Продавец имеет запасной двигатель, коробку передач и набор запчастей, включая тормозные диски, суппорты и барабаны. Кузов в оригинальной краске.

Lada 2105

В Тюменской области за 25 тысяч рублей предлагается Lada 2105, находящаяся в рабочем состоянии. Машина вышла с конвейера в 2004 году и проехала, по словам продавца, 200 тысяч километров. Есть некоторые повреждения кузова, но днище целое, а салон находится в хорошем состоянии. Двигатель дымит, однако не расходует масло. Документы в порядке, но из-за смерти владельца возникли проблемы с переоформлением.

ВАЗ-2101 "Чертолет"

В Иркутской области за те же 25 тысяч рублей предлагается "Чертолет" — ВАЗ-2101 1981 года выпуска с пробегом 100 тысяч километров. Машина находится в "условном ходу": едет, но имеет некоторые проблемы с мотором. Оснащена задней спортивной подвеской, заварен редуктор, а ограничители на рулевом узле обрезаны для увеличения угла поворота колес. Сиденье переднее из иномарки, приборная панель от ВАЗ-2106. В комплекте с автомобилем идут колеса и некоторые запчасти. Не зарегистрирована в ГИБДД, передняя часть салона подгнила.

Lada 2106

Чуть дороже, за 27 тысяч рублей в Санкт-Петербурге предлагается Lada 2106 1993 года выпуска. Автомобиль находится в рабочем состоянии, без коррозии, переваренные полы, мотор работает исправно. Присутствует ПТС, однако машина не зарегистрирована. Основная проблема — отсутствие тормозов, что требует вмешательства перед началом эксплуатации, возможно, потребуется вызов эвакуатора.