Владельцы автомобилей этих марок в шоке. Эксперты раскрыли, почему эти машины так сложно продать на вторичке

Эксперты издания "АвтоВзгляд" выявили группу автомобилей, которые представляют сложности при перепродаже на вторичном рынке.
В эту группу входят малолитражные автомобили с турбонаддувом, а также машины с роботизированной коробкой передач. Проблемы также возникают у автомобилей малоизвестных марок, особенно у тех, которые не представлены официально в стране.
Кроме того, рекомендуется избегать непопулярных моделей китайских и французских брендов, а также автомобилей нестандартных цветов и типов кузова. Учитывая эти факторы перед покупкой автомобиля поможет избежать сложностей при его последующей перепродаже на вторичном рынке.
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