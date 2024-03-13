Владельцы автомобилей этих марок в шоке. Эксперты раскрыли, почему эти машины так сложно продать на вторичке

Эксперты: какие автомобили сложнее всего перепродать на вторичном рынке?

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Эксперты издания "АвтоВзгляд" выявили группу автомобилей, которые представляют сложности при перепродаже на вторичном рынке.

Фото: Wikipedia by Acabashi is licensed under CC BY-SA 4.0

В эту группу входят малолитражные автомобили с турбонаддувом, а также машины с роботизированной коробкой передач. Проблемы также возникают у автомобилей малоизвестных марок, особенно у тех, которые не представлены официально в стране.

Кроме того, рекомендуется избегать непопулярных моделей китайских и французских брендов, а также автомобилей нестандартных цветов и типов кузова. Учитывая эти факторы перед покупкой автомобиля поможет избежать сложностей при его последующей перепродаже на вторичном рынке.