Катастрофические ошибки, которые делают все водители: узнайте, как избежать дорогостоящего ремонта своего авто

Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service, выделил несколько распространенных ошибок, которые совершают российские водители при эксплуатации своих автомобилей.
Одной из наиболее частых является непроверка уровня масла и игнорирование сроков его замены. Рузанов подчеркивает важность частой замены масла, особенно в условиях экстремальной российской эксплуатации. Он также обращает внимание на необходимость регулярной проверки и замены технических жидкостей, таких как антифриз, тормозная жидкость и другие.
Важным аспектом является также замена свечей, которая определяет правильную работу двигателя. Наконец, Рузанов обращает внимание на необходимость проверки и замены тормозных дисков, особенно в автомобилях с АКПП или вариатором, где износ дисков может происходить быстрее.
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