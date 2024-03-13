Катастрофические ошибки, которые делают все водители: узнайте, как избежать дорогостоящего ремонта своего авто

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Эксперт рассказал о частых ошибках российских водителей при эксплуатации автомобилей

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Авто

Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service, выделил несколько распространенных ошибок, которые совершают российские водители при эксплуатации своих автомобилей.

Эксперт рассказал о частых ошибках российских водителей при эксплуатации автомобилей
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Одной из наиболее частых является непроверка уровня масла и игнорирование сроков его замены. Рузанов подчеркивает важность частой замены масла, особенно в условиях экстремальной российской эксплуатации. Он также обращает внимание на необходимость регулярной проверки и замены технических жидкостей, таких как антифриз, тормозная жидкость и другие.

Важным аспектом является также замена свечей, которая определяет правильную работу двигателя. Наконец, Рузанов обращает внимание на необходимость проверки и замены тормозных дисков, особенно в автомобилях с АКПП или вариатором, где износ дисков может происходить быстрее.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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