Тайны электромобилей: что происходит с ними в сильные морозы?

Электрокары и холод: какие сюрпризы ждать владельцам в зимний период

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Эксперты поделились некоторыми проблемами, с которыми могут столкнуться владельцы электромобилей в зимний период. Они отмечают, что помимо уменьшения запаса хода из-за низких температур, также возможны серьезные проблемы с тяговым аккумулятором, вплоть до его вздутия и возгорания.

Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Некоторые эксперты указывают на китайские модели как на менее приспособленные к российским морозам из-за экономии на сборке и выборе компонентов. Кроме того, электрокары могут столкнуться с проблемами, характерными для машин с двигателями внутреннего сгорания, такими как обмерзание дверных замков и стёкол, а также обледенение контактов зарядного устройства.

Интересно, что количество обращений владельцев электромобилей в сервис снизилось в 2023 году, что объясняется, по мнению экспертов, отказом от эксплуатации электромобилей в морозы.