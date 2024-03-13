Тайны электромобилей: что происходит с ними в сильные морозы?

Эксперты поделились некоторыми проблемами, с которыми могут столкнуться владельцы электромобилей в зимний период. Они отмечают, что помимо уменьшения запаса хода из-за низких температур, также возможны серьезные проблемы с тяговым аккумулятором, вплоть до его вздутия и возгорания.
Некоторые эксперты указывают на китайские модели как на менее приспособленные к российским морозам из-за экономии на сборке и выборе компонентов. Кроме того, электрокары могут столкнуться с проблемами, характерными для машин с двигателями внутреннего сгорания, такими как обмерзание дверных замков и стёкол, а также обледенение контактов зарядного устройства.
Интересно, что количество обращений владельцев электромобилей в сервис снизилось в 2023 году, что объясняется, по мнению экспертов, отказом от эксплуатации электромобилей в морозы.
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