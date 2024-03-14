7 секретов ухода за роботизированной коробкой передач: эксперты раскрывают секреты долговечности и надежности

Современные роботизированные коробки передач с двойным сцеплением, при должном уходе, могут быть так же надежными и удобными в эксплуатации, как и традиционные автоматические коробки передач. Для того чтобы продлить срок службы такой коробки, важно следовать рекомендациям экспертов, которые выделили семь ключевых моментов.
Регулярная замена масла: Необходимо менять масло в роботизированных коробках каждые 60 тысяч километров вместе с масляным фильтром. Замену масла в блоке управления мехатроникой лучше доверить профессионалам, обладающим соответствующим оборудованием.
Спокойный стиль вождения: Электроника коробки передач подстраивается под стиль вождения. Плавное управление педалью газа и тормоза помогает оптимизировать переключение передач, снижая нагрузку на диски сцепления и трансмиссию в целом. Агрессивное вождение может привести к увеличению износа.
Полное нажатие на педаль тормоза: При остановке автомобиля и переключении режимов важно полностью нажимать на педаль тормоза. Неполное нажатие может привести к неполному размыканию дисков сцепления, что ускоряет их износ.
Использование ручного режима в пробках: Для уменьшения износа и перегрева трансмиссии рекомендуется переключаться в ручной режим в условиях пробок, чтобы снизить нагрузку на систему.
Избегать пробуксовок: Пробуксовки могут вызвать перегрев роботизированной коробки передач, что может привести к выходу из строя. Лучше использовать метод раскачки для освобождения автомобиля из грязи или снега и избегать перегрузки коробки буксировкой прицепа.
Чистота радиатора: Роботизированные трансмиссии часто имеют отдельный радиатор для охлаждения масла. Регулярное промывание радиатора несколько раз в год помогает сохранить эффективность охлаждения и предотвращает перегрев.
Перевод в положение "нейтраль": Не рекомендуется долго удерживать сцепление в выжатом состоянии во время длительных остановок. Вместо этого лучше перевести селектор в положение "нейтраль", чтобы снять напряжение со сцепления и предотвратить износ подшипников вилки. При остановке более чем на 10–20 секунд также рекомендуется перевести селектор в "нейтраль", но не использовать этот режим для движения по инерции, чтобы избежать дополнительного расхода топлива и негативного влияния на состояние сцепления при последующем возвращении в режим движения (Drive).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ