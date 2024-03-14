7 секретов ухода за роботизированной коробкой передач: эксперты раскрывают секреты долговечности и надежности

Водителям перечислили 7 способов, способных продлить ресурс коробки-"робота"

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Современные роботизированные коробки передач с двойным сцеплением, при должном уходе, могут быть так же надежными и удобными в эксплуатации, как и традиционные автоматические коробки передач. Для того чтобы продлить срок службы такой коробки, важно следовать рекомендациям экспертов, которые выделили семь ключевых моментов.

Регулярная замена масла : Необходимо менять масло в роботизированных коробках каждые 60 тысяч километров вместе с масляным фильтром. Замену масла в блоке управления мехатроникой лучше доверить профессионалам, обладающим соответствующим оборудованием.

: Необходимо менять масло в роботизированных коробках каждые 60 тысяч километров вместе с масляным фильтром. Замену масла в блоке управления мехатроникой лучше доверить профессионалам, обладающим соответствующим оборудованием. Спокойный стиль вождения : Электроника коробки передач подстраивается под стиль вождения. Плавное управление педалью газа и тормоза помогает оптимизировать переключение передач, снижая нагрузку на диски сцепления и трансмиссию в целом. Агрессивное вождение может привести к увеличению износа.

: Электроника коробки передач подстраивается под стиль вождения. Плавное управление педалью газа и тормоза помогает оптимизировать переключение передач, снижая нагрузку на диски сцепления и трансмиссию в целом. Агрессивное вождение может привести к увеличению износа. Полное нажатие на педаль тормоза : При остановке автомобиля и переключении режимов важно полностью нажимать на педаль тормоза. Неполное нажатие может привести к неполному размыканию дисков сцепления, что ускоряет их износ.

: При остановке автомобиля и переключении режимов важно полностью нажимать на педаль тормоза. Неполное нажатие может привести к неполному размыканию дисков сцепления, что ускоряет их износ. Использование ручного режима в пробках : Для уменьшения износа и перегрева трансмиссии рекомендуется переключаться в ручной режим в условиях пробок, чтобы снизить нагрузку на систему.

: Для уменьшения износа и перегрева трансмиссии рекомендуется переключаться в ручной режим в условиях пробок, чтобы снизить нагрузку на систему. Избегать пробуксовок : Пробуксовки могут вызвать перегрев роботизированной коробки передач, что может привести к выходу из строя. Лучше использовать метод раскачки для освобождения автомобиля из грязи или снега и избегать перегрузки коробки буксировкой прицепа.

: Пробуксовки могут вызвать перегрев роботизированной коробки передач, что может привести к выходу из строя. Лучше использовать метод раскачки для освобождения автомобиля из грязи или снега и избегать перегрузки коробки буксировкой прицепа. Чистота радиатора : Роботизированные трансмиссии часто имеют отдельный радиатор для охлаждения масла. Регулярное промывание радиатора несколько раз в год помогает сохранить эффективность охлаждения и предотвращает перегрев.

: Роботизированные трансмиссии часто имеют отдельный радиатор для охлаждения масла. Регулярное промывание радиатора несколько раз в год помогает сохранить эффективность охлаждения и предотвращает перегрев. Перевод в положение "нейтраль": Не рекомендуется долго удерживать сцепление в выжатом состоянии во время длительных остановок. Вместо этого лучше перевести селектор в положение "нейтраль", чтобы снять напряжение со сцепления и предотвратить износ подшипников вилки. При остановке более чем на 10–20 секунд также рекомендуется перевести селектор в "нейтраль", но не использовать этот режим для движения по инерции, чтобы избежать дополнительного расхода топлива и негативного влияния на состояние сцепления при последующем возвращении в режим движения (Drive).