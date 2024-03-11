Правильное давление в шинах играет ключевую роль в безопасности и долговечности вашего автомобиля. Производители автомобилей предоставляют рекомендации по давлению в шинах на специальном знаке водителя, который обычно находится на рамке двери с водительской стороны.
Давление должно соответствовать указанным значениям для "холодного" состояния шин. Регулярная проверка и корректировка давления в шинах помогает поддерживать безопасность и экономить деньги в долгосрочной перспективе.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.