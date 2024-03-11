Ваша безопасность зависит от этого. Узнайте секрет правильного давления в шинах

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Руководство по настройке давления в шинах: важность и рекомендации

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Авто

Правильное давление в шинах играет ключевую роль в безопасности и долговечности вашего автомобиля. Производители автомобилей предоставляют рекомендации по давлению в шинах на специальном знаке водителя, который обычно находится на рамке двери с водительской стороны.

Руководство по настройке давления в шинах: важность и рекомендации
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Давление должно соответствовать указанным значениям для "холодного" состояния шин. Регулярная проверка и корректировка давления в шинах помогает поддерживать безопасность и экономить деньги в долгосрочной перспективе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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