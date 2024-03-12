Эксперты журнала "За рулём" предупреждают о возможных опасностях при вмешательстве в различные узлы автомобиля. Ремонт и модернизация двигателя, а также изменение прошивок блока управления двигателем требуют большого опыта и могут привести к снижению ресурса двигателя и трансмиссии.
Вмешательство в систему выпуска и впуска, установка нерегламентированных колёс или изменение клиренса автомобиля могут привести к неблагоприятным последствиям, а также являются нарушением закона.
Замена руля, системы тормозов или установка подогрева руля без соответствующих знаний и опыта также может представлять опасность для безопасности водителя и пассажиров. Важно использовать рекомендованные производителем масла и следить за соответствием ёмкости при замене генератора и аккумулятора.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.