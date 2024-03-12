Эксперты определили реальный срок службы зимней резины

Эксперты выяснили, что кроме остаточной высоты протектора, важным показателем состояния зимних шин является "усталость" резины, которую можно определить при визуальном осмотре. Появление трещин на поверхности шины может привести к потере эластичности и стать причиной опасных ситуаций на дороге.
Также не рекомендуется использовать восстановленные колеса с существенными повреждениями или с остаточной высотой протектора менее 4 мм. В среднем, шины могут прослужить до 7-8 сезонов или до 80 тысяч километров пробега, после чего рекомендуется обновить колеса.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.