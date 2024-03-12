Эксперты определили реальный срок службы зимней резины

Как определить критический износ зимних шин: советы экспертов

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Эксперты выяснили, что кроме остаточной высоты протектора, важным показателем состояния зимних шин является "усталость" резины, которую можно определить при визуальном осмотре. Появление трещин на поверхности шины может привести к потере эластичности и стать причиной опасных ситуаций на дороге.

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Также не рекомендуется использовать восстановленные колеса с существенными повреждениями или с остаточной высотой протектора менее 4 мм. В среднем, шины могут прослужить до 7-8 сезонов или до 80 тысяч километров пробега, после чего рекомендуется обновить колеса.