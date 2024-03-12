Беспроблемные кроссоверы с вариатором: кто лидирует в рейтинге надежности?

ТОП-5 самых надежных подержанных кроссоверов с вариатором на российском рынке

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Эксперты портала NJCAR. RU составили рейтинг ТОП-5 самых надежных подержанных кроссоверов с вариаторной трансмиссией на российском рынке.

Фото: Openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0

В этот список вошли модели, характеризующиеся максимальной надежностью и долговечностью своих вариаторов. В рейтинге присутствуют такие модели, как Nissan Qashqai, Subaru Forester, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4, каждая из которых обладает своими особенностями и характеристиками вариаторной трансмиссии, а также имеет высокий ресурс пробега без ремонта.