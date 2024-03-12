Почему некоторые автомобили, кажущиеся почти новыми, продаются по дешевке?

Почему продажа почти новых автомобилей с низким пробегом может быть подозрительной

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Эксперты портала NJCAR. RU выявили пять основных причин, по которым владельцы решают продавать практически новые автомобили.

Фото: commons.wikimedia.org by RoadRunner is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Среди них: недовольство покупателя качеством или комфортом авто, мошеннические схемы, связанные с страховками и ДТП, продажа автомобилей, находящихся в залоге, а также машины, использованные в такси или как служебные.

Особое внимание при покупке следует уделить проверке документов, наличию гарантии производителя и обращению к автоэксперту для оценки технического состояния.