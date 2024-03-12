После более чем десятилетнего присутствия на рынке американских полицейских автомобилей, Dodge Charger стал одним из самых распространенных вариантов для полицейского использования.
С выходом нового поколения Charger возникает вопрос о том, будет ли Dodge продолжать выпускать специальные версии для полиции. В ходе пресс-конференции генеральный директор Dodge Тим Кунискис подтвердил интерес марки к сотрудничеству с полицией, но конкретных объявлений о новых моделях пока нет.
Новое поколение Charger, представленное недавно, предположительно, станет основой для нового полицейского автомобиля, учитывая прекращение выпуска предыдущей модели. Возможно, Dodge предложит специальные версии Charger с бензиновыми двигателями для полицейских служб, хотя основным двигателем для обычных потребителей будет либо электрический, либо новый "Hurricane" бензиновый двигатель.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.