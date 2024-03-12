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Dodge может вернуть полицейские версии Charger с новыми двигателями

Dodge рассматривает возможность предложения нового полицейского автомобиля Charger

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Авто

После более чем десятилетнего присутствия на рынке американских полицейских автомобилей, Dodge Charger стал одним из самых распространенных вариантов для полицейского использования.

Dodge рассматривает возможность предложения нового полицейского автомобиля Charger
Фото: openverse by Mustang Joe is licensed under общественное достояние

С выходом нового поколения Charger возникает вопрос о том, будет ли Dodge продолжать выпускать специальные версии для полиции. В ходе пресс-конференции генеральный директор Dodge Тим Кунискис подтвердил интерес марки к сотрудничеству с полицией, но конкретных объявлений о новых моделях пока нет.

Новое поколение Charger, представленное недавно, предположительно, станет основой для нового полицейского автомобиля, учитывая прекращение выпуска предыдущей модели. Возможно, Dodge предложит специальные версии Charger с бензиновыми двигателями для полицейских служб, хотя основным двигателем для обычных потребителей будет либо электрический, либо новый "Hurricane" бензиновый двигатель.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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