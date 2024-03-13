Владельцы автомобилей в панике: почему каждый скол — потенциальная угроза

Директор автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле

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Вопрос о необходимости ремонта небольшого скола на лобовом стекле автомобиля в значительной степени зависит от индивидуальных предпочтений и страхов владельца. При возникновении скола в процессе движения водители реагируют по-разному.

Фото: Wikipedia by Tysto

Многие водители относятся к этому событию спокойно и продолжают ездить, не обращая на него внимания. Другие же реагируют нервозно и сразу начинают искать автосервис для ремонта трещин в стекле.

Именно для таких владельцев автомобилей в интернете появляются сообщения от специалистов, подчеркивающих важность ремонта даже маленьких сколов на лобовом стекле. Они предупреждают о возможности распространения трещины на месте небольшого повреждения.

Портал njcar. ru обратился к руководителю автосервиса с вопросом о необходимости ремонта сколов на лобовом стекле зимой, когда температурные перепады значительны.

Однако ситуация не всегда так плоха, как может показаться. Трещины начнут распространяться только в случае, если стекло в месте скола подвержено внутреннему напряжению. Это напряжение может возникнуть на этапе производства или после установки стекла в автомобиль, когда рамка неправильно надавливает на него. Перепады температуры, вызванные работой систем отопления или кондиционирования, также могут вызвать напряжения в стекле.

Если стекло установлено неправильно или скол оказался в области воздушных потоков, вероятность появления трещины в этом месте высока. Для предотвращения этого можно временно прикрыть скол скотчем, чтобы избежать попадания в него пыли, и как можно скорее обратиться в автосервис.

Ремонт может быть довольно дорогим. В Москве цена может варьироваться от 1500 до 2000 рублей в зависимости от размера скола и используемых материалов. Если у скола появились "лучи", цена может подняться до 4000 рублей.

Строго говоря, мастера обычно не предоставляют гарантию на свою работу в зимний период. Это означает, что даже после ремонта скола все равно может появиться трещина. Поэтому многие водители не слишком беспокоятся из-за мелких сколов на лобовом стекле, особенно учитывая, что следующий камень может попасть в стекло сразу после ремонта.