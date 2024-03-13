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Экспертные советы по увеличению жизни вашего автомобильного двигателя

Автоэксперт Родионов назвал ошибки, приводящие к поломке двигателя

1:30
Авто

Существует несколько простых процедур, которые не всегда очевидны, но при регулярном выполнении могут значительно увеличить срок службы двигателя вашего автомобиля. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Автоэксперт Родионов назвал ошибки, приводящие к поломке двигателя
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Первая из таких процедур — чистка дросселя. Мало кто делает это регулярно, однако, если дроссель загрязнен, автомобиль начинает работать нестабильно, возникают проблемы с холодным пуском, машина может глохнуть или даже не заводиться. В результате этого сокращается срок службы двигателя.

Второе важное действие, которое следует предпринять, чтобы предотвратить сокращение ресурса двигателя — своевременная замена свечей зажигания.

При использовании изношенных свечей топливо в цилиндрах может сгорать не полностью, что приводит к потере мощности, увеличению расхода топлива и проблемам с запуском мотора.

Третья важная процедура для здоровья двигателя — промывка форсунок без их снятия. Это рекомендуется делать каждые 40 тысяч километров, так как забившиеся форсунки могут привести к ухудшению качества топливовоздушной смеси и нестабильной работе двигателя.

В некоторых случаях это может даже вызвать перелив топлива, что может негативно отразиться как на моторе, так и на бюджете автовладельца.

Кроме того, важно своевременно менять воздушный фильтр. Игнорирование этой процедуры может привести к увеличению расхода топлива, потере мощности и в конечном итоге к поломке всего двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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