От времени года зависит, какой вязкости должно быть автомасло: но весной его надо менять, и вот почему

Если автомобиль проезжает менее 10 тысяч километров в год, рекомендуется менять масло весной, например, в марте, считает эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин. Он объясняет это тем, что зимой перепады температур могут достигать 120 градусов Цельсия, что приводит к насыщению масла топливом при недостаточно прогретом двигателе. В результате масло теряет свои свойства быстрее, чем летом, когда теплее.
"В зимний период износ деталей двигателя при холодных запусках значительно выше, поэтому масляный фильтр забивается быстрее продуктами износа", — объясняет Ревин. Поэтому он советует менять масло весной, когда двигатель защищен лучше, а летом не стесняться динамичной езды в жару.
Если же автомобиль проезжает 10 тысяч километров и более в год, то для продления срока службы двигателя лучше менять масло и весной, и осенью, предпочтительно каждые 7,5 тысяч километров.
"Летом можно использовать более вязкое масло, чтобы снизить износ и расход масла, а зимой — масла с меньшей вязкостью для легкого запуска и быстрой смазки деталей", — добавляет Ревин.
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