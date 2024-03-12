Автодилеры станут историческим хламом: как маркетплейсы начинают отбирать целые куски автомобильного рынка

Появление второго маркетплейса для продажи автомобилей "Мегамаркета" вызывает вопросы о доступности машин и изменении цен. Эксперты подчеркивают, что это лишь начало, и в настоящее время продаются преимущественно дорогие модели.
Однако перспективы продаж на маркетплейсах оцениваются как колоссальные, так как многие автомобилисты рассматривают возможность онлайн-покупок. Эксперты утверждают, что покупка через маркетплейс обычно проще, чем в салонах, где могут быть скрытые дополнительные расходы.
В настоящее время "Мегамаркет" предлагает широкий выбор автомобилей различных брендов, включая премиальные марки.
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