Как Россия ушла от бюджетных авто: почему цены на подержанные машины выросли на 40%

Директор автокомпании раскрыл причину резкого подорожания автомобилей с пробегом

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В 2023 году цены на использованные автомобили в России внезапно выросли на 40%. Некоторые модели подорожали даже на 60-80%. Руководитель автомобильной компании Ирина Франк разъяснила, что послужило причиной этого резкого роста цен на вторичном рынке.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Цены на автомобили европейских, японских и корейских брендов, которые больше не поставляются официально в Россию, выросли наиболее сильно. Особенно это касается автомобилей, стоимость которых составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей, как сообщает naavtotrasse.ru.

В категории наиболее доступных подержанных автомобилей, стоимость которых доходит до полутора миллионов рублей на вторичном рынке, шесть из десяти моделей принадлежат российской марке "Лада". В этом списке лидируют Lada Priora, Lada Granta и Lada-2114.

Подорожание подержанных автомобилей было связано с увеличением цен на новые машины из-за падения курса рубля по отношению к доллару, а также из-за увеличения ставок утилизационного сбора с 1 августа 2023 года.

Однако последним, значимым фактором стали новые ограничения на ввоз автомобилей по параллельному импорту: с 1 апреля вступили в силу обновленные правила растаможки, что привело к существенному росту цен.

На вторичном рынке бюджетные автомобили до полутора миллиона рублей почти исчезли. Перекупщики и автосалоны покупают их по обычной цене, а затем продавали с наценкой. Все это привело к дефициту.

Вероятно, к концу весны текущего года стоимость использованных автомобилей может вырасти еще на 10%.