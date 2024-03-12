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АВТОВАЗ раскрыл дату запуска производства удлиненной Lada Vesta Aura. Стало известно, какие модели будут выпускаться

АВТОВАЗ начнет выпуск удлиненной Lada Vesta Aura в сентябре 2024 года

0:36
Авто

Летом АВТОВАЗ представил удлиненную версию Lada Vesta NG, названную Aura, планируя начать ее производство в сентябре 2024 года. Пресс-служба завода подтвердила, что данная модель будет выпускаться только в кузове седана.

АВТОВАЗ начнет выпуск удлиненной Lada Vesta Aura в сентябре 2024 года
Фото: АвтоВАЗ

Главной особенностью LADA Aura является увеличенное место для ног задних пассажиров. После приказа Владимира Путина использовать отечественные автомобили чиновникам, Минфин заказал LADA Aura.

В дополнение к заряженным версиям, АВТОВАЗ также планирует выпустить более простые комплектации, которые будут востребованы в такси.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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