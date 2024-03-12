АВТОВАЗ раскрыл дату запуска производства удлиненной Lada Vesta Aura. Стало известно, какие модели будут выпускаться

Летом АВТОВАЗ представил удлиненную версию Lada Vesta NG, названную Aura, планируя начать ее производство в сентябре 2024 года. Пресс-служба завода подтвердила, что данная модель будет выпускаться только в кузове седана.
Главной особенностью LADA Aura является увеличенное место для ног задних пассажиров. После приказа Владимира Путина использовать отечественные автомобили чиновникам, Минфин заказал LADA Aura.
В дополнение к заряженным версиям, АВТОВАЗ также планирует выпустить более простые комплектации, которые будут востребованы в такси.
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