Рейтинг надежности авто Nissan на вторичном рынке. Узнайте, что в лидерах

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов отмечает, что на вторичном рынке автомобилей Nissan особенно выделяются кроссоверы Juke, седаны Sentra и Tiida.
Он подчеркивает, что модели Sentra и Tiida имеют отличную защиту от коррозии и оптимальный клиренс для эксплуатации в России. Кроме того, кроссовер Nissan Juke отличается хорошими ходовыми характеристиками благодаря наличию полного привода и большого дорожного просвета.
Рязанов также отмечает, что эти модели имеют относительно доступные цены.
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