Рейтинг надежности авто Nissan на вторичном рынке. Узнайте, что в лидерах

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Автоэксперт Рязанов навал самые надежные Nissan на вторичном рынке в России

0:35
Авто

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов отмечает, что на вторичном рынке автомобилей Nissan особенно выделяются кроссоверы Juke, седаны Sentra и Tiida.

Автоэксперт Рязанов навал самые надежные Nissan на вторичном рынке в России
Фото: Wikipedia by Bull-Doser is licensed under Общественное достояние

Он подчеркивает, что модели Sentra и Tiida имеют отличную защиту от коррозии и оптимальный клиренс для эксплуатации в России. Кроме того, кроссовер Nissan Juke отличается хорошими ходовыми характеристиками благодаря наличию полного привода и большого дорожного просвета.

Рязанов также отмечает, что эти модели имеют относительно доступные цены.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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