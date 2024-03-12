Рейтинг надежности авто Nissan на вторичном рынке. Узнайте, что в лидерах

Автоэксперт Рязанов навал самые надежные Nissan на вторичном рынке в России

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Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов отмечает, что на вторичном рынке автомобилей Nissan особенно выделяются кроссоверы Juke, седаны Sentra и Tiida.

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Он подчеркивает, что модели Sentra и Tiida имеют отличную защиту от коррозии и оптимальный клиренс для эксплуатации в России. Кроме того, кроссовер Nissan Juke отличается хорошими ходовыми характеристиками благодаря наличию полного привода и большого дорожного просвета.

Рязанов также отмечает, что эти модели имеют относительно доступные цены.