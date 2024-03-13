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Редкий шанс купить легенду: ЗИЛ-41047 Бориса Ельцина выставлен на продажу

В Москве продают лимузин ЗИЛ-41047 Бориса Ельцина за 70 млн рублей

1:38
Авто

В Москве появился на рынке премиальный лимузин ЗИЛ-41047, на котором ранее ездил первый президент России Борис Ельцин, сообщает njcar. ru. Стоимость этого коллекционного автомобиля, выпущенного в 1991 году, достигает 70 миллионов рублей. Под капотом ЗИЛ-41047 установлен 7,7-литровый бензиновый двигатель с мощностью 315 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Ускорение до 100 километров в час занимает 12 секунд, а максимальная скорость ограничена 190 километрами в час.

В Москве продают лимузин ЗИЛ-41047 Бориса Ельцина за 70 млн рублей
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

У Бориса Ельцина было всего три лимузина ЗИЛ. Несмотря на то, что эти автомобили были изготовлены в Советском Союзе, их модернизацию произвели специалисты компании Trasco Brenen в Германии.

Лимузин Ельцина оборудован специальными шинами "Гранит". В период его президентства эти шины были заполнены химическим составом, который в случае прокола вытекал из них и, контактируя с воздухом, затвердевал, запечатывая отверстие.

Автомобиль оснащён бронированными стеклами, способными выдержать прямое попадание пуль из огнестрельного оружия. Толщина лобового стекла составляет 43 миллиметра, а заднего и боковых — 47 миллиметров.

Пробег продаваемого автомобиля составляет всего 38 000 километров. Представители автосалона заявляют, что это единственный доступный для свободной продажи бронированный ЗИЛ-41047.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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