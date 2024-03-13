В России появился мощный кроссовер Kia, который стоит дешевле «"китайца"

В России появился новый кроссовер Kia Sportage Ace по цене от 3,2 млн рублей

2:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Kia Sportage, который в Китае известен как Sportage R или Sportage Ace, продолжает поступать в Россию через частные каналы. Сравнивая с ценами с прошлого сентября, эти кроссоверы значительно удешевились: ранее они стоили от 3 650 000 рублей, а сейчас минимальная цена на одном из онлайн-площадок начинается от 3 200 000 рублей, сообщает "Автоновости дня".

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По цене 3 200 000 рублей новые Kia Sportage R/Ace доступны для покупки у двух дилеров Подмосковья — в Химках и Долгопрудном. Оба предлагают кроссовер в версии GT-Line с "подогретым" двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 200 лошадиных сил, турбированным двигателем T-GDI, семиступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом.

Интересно, что версия с 2,0-литровым "атмосферным" двигателем мощностью 161 лошадиную силу и классическим шестиступенчатым "автоматом" стоит дороже — от 3 300 000 рублей. Такую цену установили автосалон в Казани и частный продавец из Самары.

В обоих случаях стоимость включает оформление ЭПТС, уплату утильсбора и другие сопутствующие расходы, связанные с "растаможкой" и доставкой автомобиля до России.

К слову, официальные китайские модели, представленные на рынке России, имеют примерно такие же или даже более высокие цены.

Например, BAIC X55 из калининградской сборки "топовой" комплектации продается за 3 250 000 рублей, а цены на Chery Tiggo 8 Pro с передним приводом начинаются от 3 430 000 рублей, а Changan Uni-K, без учета скидок, стартует от 3 639 900 рублей.

Комплектации Sportage R/Ace также обширны. В версии с "базовым" мотором он оснащен панорамной крышей с электроуправляемым люком, полностью светодиодной оптикой, интерьером, отделанным коричневой перфорированной кожей, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, камерой кругового обзора, датчиками света, дождя и контроля давления в шинах, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с 8,25-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, а также 18-дюймовыми литыми дисками и многим другим.