Тайны проверки: что заставляет ДПС остановить ваш автомобиль

ГИБДД раскрыла пять признаков, по которым полицейские выбирают машину для проверки

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На дорогах России огромное количество автомобилей. На первый взгляд, они кажутся почти идентичными, за исключением некоторых различий в марке, цвете и размере. Однако для опытного сотрудника ДПС каждая деталь имеет значение. Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы узнать, какие критерии используют полицейские при остановке автомобилей для проверки.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Инспекторы ДПС внимательно изучают номерные знаки, фары, стекла и общее состояние кузова. Любое отклонение от стандартов становится поводом для более тщательного осмотра. Необычная окраска или отсутствие ключевых деталей, таких как бамперы или зеркала, сразу привлекают внимание сотрудников. Старые машины с признаками коррозии или без глушителя также привлекают внимание полиции.

Поведение водителя также играет важную роль. Носить затемненные очки в пасмурную погоду или жевать жвачку может привлечь внимание полицейских.

Стиль вождения также оценивается. Частые перестроения или резкие ускорения, а также слишком медленное движение, могут быть признаками для остановки.

Основная причина для проверки транспортных средств — нарушение ПДД. Полиция немедленно реагирует на отсутствие ремней безопасности, неправильное использование фар или нечищеную оптику и номерные знаки.

Даже если у водителя нет нарушений и его машина в хорошем состоянии, во время рейдов ГИБДД он может оказаться в зоне риска.