Эксперт советует: 5 важных замен в автомобиле после холодной зимы

Россиянам перечислили три техжидкости, требующие замены в автомобиле после зимы

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В холодную зиму и чрезмерное время работы двигателя из-за длительных прогревов могут привести к необходимости замены определенных "расходников" и жидкостей в автомобиле, считает технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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Согласно эксперту, с приходом марта рекомендуется заменить салонный и воздушный фильтры, а также провести проверку и замену антифриза, тормозной жидкости и моторного масла.

"Несмотря на пробег, зимой количество моточасов было выше из-за продолжительных прогревов. Постоянная работа двигателя на холостом ходу ухудшила качество масла в двигателе," — отметил Никита Родионов.

Кроме того, эксперт советует водителям заменить щетки стеклоочистителей, которые часто требуют замены после интенсивного использования зимой, а также проверить состояние лобового стекла и лакокрасочного покрытия автомобиля, которые страдают от реагентов и смесей соли на дорогах зимой.

И, наконец, еще одним важным аспектом является проверка системы кондиционирования. Зимой сложно убедиться в ее работоспособности, но не заправленная фреоном система в любом случае может привести к выходу из строя как компрессора, так и других узлов автомобиля, заключил специалист.