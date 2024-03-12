Автомеханик раскрыл, как долго можно не менять масло в АКПП

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В России количество легковых автомобилей с автоматической коробкой передач давно уже превысило количество транспортных средств с механической коробкой передач. Это делает вопрос замены масла в АКПП крайне актуальным для автолюбителей.

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Сайт njcar.ru провел интервью с руководителем сервисного центра, специализирующегося на ремонте автоматических трансмиссий, чтобы узнать, насколько долго можно использовать АКПП без замены масла.

В сфере технического обслуживания автомобилей многие эксперты рекомендуют строго следовать указаниям производителя. Тем не менее, в последние 10-15 лет многие автопроизводители придерживаются стратегии "одноразового использования" автомобиля.

Из-за этого некоторые автомобильные бренды утверждают, что их коробки передач не требуют обслуживания и замены масла в течение гарантийного периода.

Однако специалисты по ремонту АКПП имеют другую точку зрения. Они утверждают, что любая современная автоматическая коробка передач требует замены трансмиссионной жидкости каждые 50 000-60 000 километров пробега, либо раз в 3 года, в зависимости от ежегодного пробега.

В процессе эксплуатации автоматической коробки передач мельчайшие частицы металла и фрагменты материалов фрикционов могут образовываться. Для предотвращения этого в коробке передач установлен фильтр, задерживающий загрязнения, а также магнит, притягивающий металлическую стружку. Со временем химические свойства трансмиссионной жидкости изменяются, а фильтры загрязняются.

Без замены масла каналы могут забиваться, клапаны теряют эффективность, что приводит к сбоям в работе автоматической коробки передач и требует дорогостоящего ремонта.