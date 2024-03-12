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От LADA до BAIC: топ-5 самых доступных седанов в России на 2024 год

Автоэксперты назвали самые дешевые седаны в России

Авто

Несмотря на увеличение популярности кроссоверов, седаны по-прежнему остаются востребованными среди российских автолюбителей. Анализируя последние прайс-листы производителей автомобилей, журнал "Автоновости дня" составил свежий список из пяти самых доступных седанов в России на март 2024 года.

Автоэксперты назвали самые дешевые седаны в России
Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

LADA Granta

LADA Granta занимает первое место среди самых бюджетных новых автомобилей в России и является наиболее доступным седаном. Его базовая комплектация Standart предлагается по минимальной цене в 699 900 рублей.

Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Базовая комплектация "Гранты" предоставляет скромный набор опций, включая боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, руль с электроусилителем и электростеклоподъемники передних дверей.

LADA Vesta NG

Стоимость рестайлинговой LADA Vesta в базовой комплектации Comfort начинается от 1 239 900 рублей, с возможностью выбора 2024 модельного года за более высокую цену от 1 513 900 рублей.

В отличие от Granta, флагманская LADA Vesta предлагает более обширный список базового оборудования, включая пару фронтальных подушек безопасности, кондиционер, LED-оптику, и боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом.

Changan Alsvin

Китайский Changan Alsvin становится самым доступным иномаркой в сегменте седанов. Его базовая комплектация LX предлагается за 1 750 000 рублей, с возможностью получить дополнительную скидку в 100 000 рублей при полной оплате наличными.

Базовая комплектация Alsvin включает проекционные фары, мульти-руль, пару фронтальных подушек безопасности, круиз-контроль, камеру заднего вида, кондиционер, и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и динамиками.

Kaiyi E5

Kaiyi E5, выпускаемый на калининградском заводе "Автотор", предлагается за 1 925 000 рублей. В его базовой версии установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. и бесступенчатый вариатор.

Базовая комплектация этого седана включает галогеновые фары, светодиодные фонари, люк с электроприводом, фронтальные подушки безопасности, задние парктроники, камеру заднего вида, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, кондиционер, мульти-руль, и мультимедийную систему с тачскрином и динамиками.

BAIC U5 Plus

BAIC U5 Plus завершает список самых доступных новых седанов в России. В базовой комплектации, цена которой составляет 1 945 000 рублей (с учетом скидки в 100 000 рублей по программе BAIC Promo), этот седан оснащается 1,5-литровым 112-сильным атмосферным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Базовая комплектация BAIC U5 Plus включает боковые зеркала с электроприводом и подогревом, камеру заднего вида, пару фронтальных подушек безопасности, кондиционер, и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и динамиками.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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