Новый автогигант в России с амбициозными целями и огромным потенциалом

Эксперты назвали конкурентные модели для Solaris

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AGR Automotive Group объявила о запуске продаж новой автомобильной марки Solaris на российском рынке. Модельный ряд включает седаны Solaris HS и Solaris KRS, кроссовер Solaris HC и кросс-хэтчбек Solaris KRX, построенные на базе комплектующих аналогов Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X.

Фото: Greg Gjerdingen

Эксперты предсказывают, что цены на автомобили Solaris будут варьироваться от 1,6 до 2,5 млн рублей, что сделает их конкурентами для различных марок, включая китайские и местные производителей.

Начальная цена ожидается в районе 1,65 млн рублей. Появление марки Solaris на рынке ожидается способствовать росту конкуренции, но не нанести ущерб местным и китайским производителям из-за высокого спроса и ожидаемого снижения цен на автомобили в России.