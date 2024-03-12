Новый автогигант в России с амбициозными целями и огромным потенциалом

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Эксперты назвали конкурентные модели для Solaris

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Авто

AGR Automotive Group объявила о запуске продаж новой автомобильной марки Solaris на российском рынке. Модельный ряд включает седаны Solaris HS и Solaris KRS, кроссовер Solaris HC и кросс-хэтчбек Solaris KRX, построенные на базе комплектующих аналогов Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X.

Эксперты назвали конкурентные модели для Solaris
Фото: Greg Gjerdingen

Эксперты предсказывают, что цены на автомобили Solaris будут варьироваться от 1,6 до 2,5 млн рублей, что сделает их конкурентами для различных марок, включая китайские и местные производителей.

Начальная цена ожидается в районе 1,65 млн рублей. Появление марки Solaris на рынке ожидается способствовать росту конкуренции, но не нанести ущерб местным и китайским производителям из-за высокого спроса и ожидаемого снижения цен на автомобили в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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