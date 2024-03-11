Новый Land Rover Defender 130 Outbound — супервнедорожник для всех случаев жизни

Land Rover представил модель Defender 130 Outbound, которая стала идеальным вариантом для тех, кто ценит простор и универсальность.
Этот внедорожник, отличающийся увеличенной длиной, предлагает огромное пространство для груза и перевозки, благодаря отсутствию третьего ряда сидений.
Компактный SUV имеет вместительный багажник и множество хранилищ для вещей. Также он оснащен специальными шинами для всех дорожных условий и жесткими деталями, делающими его более подготовленным к экстремальным условиям.
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