Rivian представила новую модель кроссовера, которая поразит вас своей уникальностью

Autoblog: Rivian представила новый компактный электрический SUV R3 и спортивную версию R3X

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На презентации Rivian R2, меньшего аналога электрического внедорожника R1S, глава компании RJ Scaringe представил сюрприз — младшего брата нового внедорожника под названием R3.

Фото: Rivian

R3 отличается компактными размерами и уникальными особенностями, такими как открывающееся отдельно заднее окно на багажнике и возможность складывания всех рядов сидений.

Кроме того, была представлена спортивная версия R3X с более широкой колесной базой и спортивной конфигурацией двигателей.