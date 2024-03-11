Rivian представила новую модель кроссовера, которая поразит вас своей уникальностью

На презентации Rivian R2, меньшего аналога электрического внедорожника R1S, глава компании RJ Scaringe представил сюрприз — младшего брата нового внедорожника под названием R3.
R3 отличается компактными размерами и уникальными особенностями, такими как открывающееся отдельно заднее окно на багажнике и возможность складывания всех рядов сидений.
Кроме того, была представлена спортивная версия R3X с более широкой колесной базой и спортивной конфигурацией двигателей.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.