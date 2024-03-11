Подробности экстремальных испытаний BWI Group для новых автомобилей в Америке, Европе и Азии

BWI Group завершила динамические испытания в экстремально холодных условиях для проверки качества и производительности своей продукции, установленной на новейших моделях автомобилей в Европе, Северной Америке и Азии.
Компания также завершила динамические тесты своей революционной технологии электромеханического торможения.
Испытания проходили в рамках ежегодных зимних тестов в трех континентах, что подчеркивает строгие мировые стандарты и подходы BWI Group к исследованиям и разработкам.
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