Подробности экстремальных испытаний BWI Group для новых автомобилей в Америке, Европе и Азии

BWI Group завершила динамические испытания в экстремальных условиях для своих продуктов

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BWI Group завершила динамические испытания в экстремально холодных условиях для проверки качества и производительности своей продукции, установленной на новейших моделях автомобилей в Европе, Северной Америке и Азии.

Фото: flickr.com by Al Jazeera English is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Компания также завершила динамические тесты своей революционной технологии электромеханического торможения.

Испытания проходили в рамках ежегодных зимних тестов в трех континентах, что подчеркивает строгие мировые стандарты и подходы BWI Group к исследованиям и разработкам.