Передовой эксперт от BMW награжден за революцию в технологии аккумуляторов

На ежегодной конференции North American Advanced Technology Battery Trade Association (NAATBatt) была вручена награда "За достижения за жизненный путь" доктору Петеру Лампу, который работает в компании BMW Group более 23 лет и с 2008 года является ведущим экспертом в области технологии батарейных элементов.
Награда присуждается за выдающийся вклад в развитие технологий аккумуляторов на уровне бизнеса, технологий или регулирования.
Доктор Ламп является одним из ведущих специалистов по технологии аккумуляторов в компании BMW и активно влиял на развитие технологий аккумуляторов BMW, что в итоге привело к пятому поколению технологии BMW eDrive, использованной в электрических моделях компании, и к разработке шестого поколения, которое будет представлено в 2025 году с моделями Neue Klasse.
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