Взрывной рост продаж: Stellantis завоевывает рынок Европы

Stellantis подтверждает положительную динамику продаж в Европе

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Stellantis сообщает о положительной тенденции продаж, которая наблюдалась в течение 2023 года и в январе текущего года.

Фото: Wikipedia by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

В феврале в периметре EU29 Stellantis зафиксировала увеличение объемов продаж на 12,1% по сравнению с прошлым годом, что соответствует доле рынка в 20,3%, увеличившейся на 0,3 п. п. по сравнению с прошлым годом и на 0,6 п. п. по сравнению с январем этого года.

В частности, стоит отметить Португалию, где продажи выросли на 29,4%, а также Францию, Германию и Италию, которые также увеличили свою долю рынка по сравнению с прошлым годом.

Stellantis подтверждает свою роль лидера рынка в различных странах Европы и в области коммерческих транспортных средств. Кроме того, компания продолжает уверенно расти в сегменте электромобилей, занимая 14,7% рынка в Европе, что подтверждает ее лидерство в этой области.