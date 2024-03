Kia EV9 — лучший автомобиль 2024 года по версии журналистов

Автомобиль Kia EV9 был назван "Автомобилем года 2024" в Великобритании. Награды отмечают лучшие новые автомобили, доступные для покупки в Великобритании, в восьми категориях.

Фото: Openverse by Alexander-93 is licensed under CC BY-SA 4.0