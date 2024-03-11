Kia EV9 — лучший автомобиль 2024 года по версии журналистов

Kia медиа центр: Kia EV9 признан "Автомобилем года 2024" в Великобритании

Автомобиль Kia EV9 был назван "Автомобилем года 2024" в Великобритании. Награды отмечают лучшие новые автомобили, доступные для покупки в Великобритании, в восьми категориях.

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Экспертный жюри, состоящее из 30 журналистов, работающих в автомобильной, бизнес и технологической сферах Великобритании, выбирает победителей. Критериями для участия в номинации являются автомобили, представленные на рынок в течение последних 12 месяцев.

Помимо победы в общей категории, EV9 одержал победу в номинации "Крупные кроссоверы". Эксперты отметили его практичность, современный дизайн и дальность хода на электротяге. Президент и генеральный директор Kia в Великобритании выразил благодарность за признание и подчеркнул важность этой награды для дилерской сети Kia в Великобритании.

EV9 также был признан финалистом премии "Европейский автомобиль года 2024" и входит в тройку финалистов премии "Автомобиль года 2024", результаты которой будут объявлены на Нью-Йоркском международном автосалоне 27 марта 2024 года.