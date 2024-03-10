Штрафы и снятие с учета: что грозит автолюбителям за установку двойных стекол на машины?

Портал njcar. ru сообщает, что ГИБДД предостерегает автовладельцев о серьезных последствиях установки двойных стекол на автомобили в надежде скрыть тонировку от инспекторов ДПС.
По словам представителя ГИБДД, такие "улучшения" могут привести не только к штрафам, но и к снятию автомобиля с регистрационного учета. Использование нестандартного оборудования, которое может угрожать безопасности водителя и пассажиров, считается неприемлемым и подпадает под ограничения статьи 12.5 КоАП.
В настоящее время за использование двойных стекол выписываются два штрафа: сначала за несоответствие тонировки стандартам, а затем за использование неоригинального и несертифицированного оборудования. Водителям дают 10 дней на исправление нарушений, но если они не снимут данное улучшение и не предоставят автомобиль для проверки в ГИБДД, им грозит снятие машины с учета.
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