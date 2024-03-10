Что стало с "китайцем" после 200 000 км? Эксперты рассмотрели на примере Chery Tiggo 8

Кроссовер Chery Tiggo 8, выпущенный в 2020 году, успешно преодолел впечатляющее расстояние в 209 500 километров за меньше чем четыре года эксплуатации. Оборудованный 170-сильным 2,0-литровым турбодвигателем и бесступенчатой трансмиссией (CVT), этот автомобиль продемонстрировал свою способность к длительным поездкам, сохраняя стабильную производительность.
Несмотря на принадлежность к предыдущему поколению, Chery Tiggo 8 выделяется прочной конструкцией и общей платформой с более современными моделями Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Экспертная оценка показала, что обслуживание после 200 000 км пробега Chery Tiggo 8 сопоставимо с аналогичными моделями конкурентов, такими как Kia Sportage и Nissan Qashqai.
В целом, автомобиль демонстрирует высокую надежность, хотя некоторые износные признаки были замечены на отдельных компонентах, что требует своевременного обслуживания для поддержания оптимальной работы.
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