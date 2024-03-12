Эти машины вряд ли угонят, поэтому стоит присмотреться к этим маркам

При выборе автомобиля следует учитывать множество аспектов, включая его привлекательность для потенциальных угонщиков. Специалисты из страховой компании "Согласие" поделились информацией о моделях автомобилей, которые наиболее редко становятся объектами угона в России.
По данным "МК в Волгограде", среди таких автомобилей сегодня в России чаще всего встречаются модели китайских производителей. Несмотря на увеличение интереса к китайским маркам на автомобильном рынке, угонщики пока не обращают на них внимания.
Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, спрос на запчасти для китайских автомобилей пока остается невысоким.
Во-вторых, китайские производители предоставляют длительные гарантийные сроки на свою продукцию. Тем не менее, эксперты отмечают, что при дальнейшем увеличении популярности этих автомобилей ситуация может кардинально измениться.
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