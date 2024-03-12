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Эти машины вряд ли угонят, поэтому стоит присмотреться к этим маркам

Эксперты рассказали, какие автомобили пока не интересуют угонщиков

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Авто

При выборе автомобиля следует учитывать множество аспектов, включая его привлекательность для потенциальных угонщиков. Специалисты из страховой компании "Согласие" поделились информацией о моделях автомобилей, которые наиболее редко становятся объектами угона в России.

Эксперты рассказали, какие автомобили пока не интересуют угонщиков
Фото: Openverse by Traveller_40 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По данным "МК в Волгограде", среди таких автомобилей сегодня в России чаще всего встречаются модели китайских производителей. Несмотря на увеличение интереса к китайским маркам на автомобильном рынке, угонщики пока не обращают на них внимания.

Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, спрос на запчасти для китайских автомобилей пока остается невысоким.

Во-вторых, китайские производители предоставляют длительные гарантийные сроки на свою продукцию. Тем не менее, эксперты отмечают, что при дальнейшем увеличении популярности этих автомобилей ситуация может кардинально измениться.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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