Эти машины вряд ли угонят, поэтому стоит присмотреться к этим маркам

Эксперты рассказали, какие автомобили пока не интересуют угонщиков

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При выборе автомобиля следует учитывать множество аспектов, включая его привлекательность для потенциальных угонщиков. Специалисты из страховой компании "Согласие" поделились информацией о моделях автомобилей, которые наиболее редко становятся объектами угона в России.

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По данным "МК в Волгограде", среди таких автомобилей сегодня в России чаще всего встречаются модели китайских производителей. Несмотря на увеличение интереса к китайским маркам на автомобильном рынке, угонщики пока не обращают на них внимания.

Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, спрос на запчасти для китайских автомобилей пока остается невысоким.

Во-вторых, китайские производители предоставляют длительные гарантийные сроки на свою продукцию. Тем не менее, эксперты отмечают, что при дальнейшем увеличении популярности этих автомобилей ситуация может кардинально измениться.