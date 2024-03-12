Автоэксперт Славнов объяснил, когда следует менять зимнюю резину на летнюю

Зима постепенно уступает место долгожданной весне, заставляя многих водителей задуматься о замене шин на своих автомобилях. Определить оптимальное время для этого поможет советы автомобильного эксперта Дмитрия Славнова.
Согласно информации от Readovka.News, выбирать момент для перехода на летние шины следует не по календарю, а по погодным условиям. Когда температура днем достигает 5-7 градусов и остается на этом уровне, можно спокойно провести процедуру замены шин.
Однако, если температура опускается на несколько градусов ниже, можно столкнуться с неприятностями. Ведь в темное время суток термометр может опуститься ниже нуля, а это может привести к образованию гололеда на дорогах.
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