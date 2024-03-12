Автоэксперт Славнов объяснил, когда следует менять зимнюю резину на летнюю

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Зима постепенно уступает место долгожданной весне, заставляя многих водителей задуматься о замене шин на своих автомобилях. Определить оптимальное время для этого поможет советы автомобильного эксперта Дмитрия Славнова.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно информации от Readovka.News, выбирать момент для перехода на летние шины следует не по календарю, а по погодным условиям. Когда температура днем достигает 5-7 градусов и остается на этом уровне, можно спокойно провести процедуру замены шин.

Однако, если температура опускается на несколько градусов ниже, можно столкнуться с неприятностями. Ведь в темное время суток термометр может опуститься ниже нуля, а это может привести к образованию гололеда на дорогах.