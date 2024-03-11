Секреты безопасной весенней езды: как сохранить авто от ущерба

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Автоэксперт назвал основные опасности для ранней весны

1:42
Авто

С приходом весны во многих районах России ожидается улучшение погоды. Вследствие этого снег и лед начнут таять, что может привести к затоплению дорог и тротуаров, создавая неудобства как для пешеходов, так и для водителей. Согласно информации от автоэксперта Евгения Балабаса, распространенные угрозы для автомобилей в этот период включают в себя следующее.

Автоэксперт назвал основные опасности для ранней весны
Фото: Own work by Simon A. Eugster is licensed under GNU Free Documentation License

По мнению эксперта, езда по лужам может повредить тормозные диски и каталитические нейтрализаторы из-за резкого изменения температуры при контакте с водой. Чтобы избежать поломок, важно заранее проверить состояние тормозной системы.

В случае нескольких резких торможений перед погружением в воду, рекомендуется остановиться и дать дискам остыть, а затем медленно выехать из лужи и просушить тормозные элементы легкими нажатиями на педаль.

"Та же самая ситуация с каталитическими нейтрализаторами, или просто катализаторами. Они могут быть установлены по-разному: либо непосредственно на двигателе, в так называемом катколлекторе, совмещенном с выхлопным коллектором, либо отдельной деталью под машиной. Второй вариант часто подвергается кражам из-за содержащихся в нем драгоценных металлов", — подчеркнул Балабас.

Эксперт отмечает, что катализатор, отвечающий за очистку выхлопных газов, должен всегда быть разогрет. Кроме того, он содержит чувствительные к температурным изменениям керамические элементы. При попадании воды существует риск разрушения керамики, что сократит срок службы катализатора.

Аналогичные последствия могут возникнуть и у лямбда-зонда, который также содержит керамические компоненты и установлен в выхлопной системе до и после катализатора.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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