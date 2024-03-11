В России сократилось число лишенных прав за пьяное вождение

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В прошлом году более 262 тысяч водителей в России лишились прав из-за вождения в нетрезвом состоянии, что является самым низким показателем за последние пять лет. Эту информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Госавтоинспекции.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

В 2022 и 2021 годах количество таких случаев составило около 284 тысяч, в 2020 году — 277 тысяч, а в 2019 году — почти 287 тысяч.

Общее количество лишенных прав водителей за различные нарушения в 2023 году составило почти 341 тысячу человек. Согласно действующему законодательству, права могут быть отозваны также в случае превышения скорости более чем на 60 км/ч, выезда на полосу встречного движения или оставления места ДТП.