Установка номеров на машину: что вы не знали может лишить вас прав

Тонкости установки номерных знаков: нарушения и серьезные последствия

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Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru некоторыми тонкостями установки номерных знаков на автомобиль, предупреждая о возможных серьезных последствиях нарушений.

Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Водители, нарушающие правила крепления номеров, могут столкнуться не только с штрафами, но и с лишением водительских прав. Лишение прав часто применяется в случае умышленного скрытия номерных знаков, причем санкции могут быть особенно суровыми при повторном нарушении. Помимо этого, установка номеров в неположенном месте или использование фальшивых или чужих номеров также влечет за собой серьезные наказания, вплоть до лишения прав на 6-12 месяцев.

Даже такие виды модификаций, как использование нестандартных болтов для крепления номеров, могут стать основанием для потери водительских прав. В свете этого важно учитывать правила установки номеров и избегать нарушений, чтобы избежать негативных последствий.