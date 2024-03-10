Когда овчинка стоит выделки: американец заплатит $500 тыс. за ремонт редчайшего Lexus LFA

Motor1: ремонт редчайшего Lexus LFA обойдется владельцу в $500 тыс.

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Весь мир знает, что LFA — это редкий экземпляр автомобиля, выпущенного в количестве всего 500 штук. И каждый из них — настоящий объект вожделения для коллекционеров и автолюбителей. Поэтому каждый случай повреждения этого автомобиля вызывает особый резонанс в автомобильной общественности.

Фото: Openverse by David Villarreal Fernández is licensed under CC BY-SA 2.0

В этот раз неудача постигла один из LFA в январе в Джорджии, США. После автомобильного мероприятия владелец столкнулся с пожарным гидрантом. Результаты этого столкновения были разрушительны: дверь пассажира из углеродного волокна получила значительную дыру, задняя часть автомобиля сильно повреждена: фонари и часть бампера исчезли. Колеса были погнуты, стекло разбито, а выпускная система LFA, которая служила символом его уникальности, была повреждена, сообщает Motor1.

Несмотря на серьезные повреждения, владелец может похвастаться тем, что салон и моторный отсек остались относительно целыми. Это подтверждает высокое качество и надежность японского суперкара.

Однако восстановление такого автомобиля — это сложный и дорогостоящий процесс. Оценка ремонта составляет от 400 тыс. до 500 тыс. долларов, а стоимость одной лишь двери достигает 40 тыс. долларов. Но, несмотря на это, владелец решил восстановить свою драгоценную машину, предпочтя реставрацию аукциону на запчасти. Понятно, что стоимость восстановления превышает начальную цену LFA в 375 тыс. долларов, но при текущих аукционных ценах, превышающих 800 тыс. долларов, ремонт выглядит как разумное вложение.