Новая версия не потеряет всеми любимый облик: поклонники в восторге от Dodge Charger 2024

Autoblog: новый автомобиль Dodge Charger 2024 сохранит основные черты концепта

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Представленный серийный Dodge Charger 2024 года сохраняет основные черты концепта, представленного ранее, и это радует поклонников марки.

Фото: openverse by Mustang Joe is licensed under общественное достояние

Внешне автомобиль выглядит практически идентично концепту, сохраняя его агрессивный стиль и динамичные линии. Несколько изменений были внесены в дизайн, такие как увеличенные зеркала заднего вида и дверные ручки, а также улучшенное освещение, что делает Charger еще более привлекательным.

Внутри автомобиля также сохранены ключевые элементы, включая два экрана и характерный рычаг переключения передач с пистолетной рукояткой. Однако, заметным изменением является использование цельных литых панелей в интерьере, что придает ему более современный и стильный вид. Особое внимание уделяется эффекту света, который создается благодаря текстуре панелей, придавая интерьеру дополнительный шарм, сообщает Autoblog.

Важным аспектом обновлений являются модификации двигателей, предлагаемые для моделей R/T и Scat Pack. Эти модификации значительно повысят мощность автомобилей, улучшат время разгона и общую производительность. Для R/T будет доступна модификация Stage 1, увеличивающая мощность до 496 лошадиных сил, в то время как Scat Pack получит более мощную модификацию Stage 2, достигающую 670 лошадиных сил. Эти обновления с прямым подключением будут доступны за дополнительную плату.

Дата выпуска Charger 2024 года будет различаться в зависимости от модели. Например, Charger Daytona R/T и Scat Pack начнут производство уже в этом году, в то время как другие модели, такие как Charger Sixpack, будут доступны только в следующем году.