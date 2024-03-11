Автоэксперт Ревин объяснил, почему в марте нужно заменить масло в двигателе

По мнению эксперта, весной стоит провести эту процедуру, если ваш автомобиль проезжает около 10 тысяч километров в год. Он объясняет, что зимой температурные перепады могут достигать до 120 °C, что приводит к смешиванию масла с топливом при работе холодного двигателя, ускоряя процесс износа масла по сравнению с летним периодом.
Если автомобиль ежегодно проезжает более 10 тысяч километров, рекомендуется менять масло как весной, так и осенью, чтобы продлить срок службы двигателя. Кроме того, желательно, чтобы на одном масле автомобиль не превышал пробег в 7,5 тысяч километров. Для летнего периода рекомендуется использовать более вязкое масло, а для зимы - с меньшей вязкостью.
Важно помнить, что при превышении нормы пробега масло теряет свои основные свойства, что может привести к ухудшению смазывания, возникновению более интенсивного износа и, в конечном итоге, к необходимости капитального ремонта двигателя.
После замены масла и фильтра следует внимательно следить за работой двигателя: его звук не должен измениться. Если появятся признаки проблем, такие как загорание индикатора чека или мигание лампы контроля давления масла, рекомендуется повторить процедуру замены масла и фильтра.
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