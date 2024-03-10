В ГИБДД рассказали, как обмануть дорожную камеру и избежать штрафа

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Несмотря на постоянные улучшения разработчиков в области дорожных камер, водители продолжают получать штрафы за нарушения, которых они фактически не совершали. Однако эксперты знают, как обойти системы видеофиксации, их секреты раскрыл сотрудник ГИБДД.

Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

Он утверждает, что дорожную камеру можно обойти, соблюдая установленный предельный скоростной режим. Инспектор ГИБДД также развеял популярный миф среди автолюбителей. Многие думают, что дорожные камеры не могут засечь автомобиль, двигающийся на высокой скорости.

Однако это заблуждение. Современные дорожные камеры могут зафиксировать правонарушения у транспортных средств, движущихся со скоростью до 350 км/ч.