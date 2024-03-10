Эксперт Путков рассказал, когда нужно менять резину на авто

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Эксперты советуют автомобилистам начать подготовку к новому сезону заранее, до того как начнется ажиотаж в салонах шиномонтажа и автомагазинах.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Начать следует с проверки

Первым шагом следует проверить летние шины на их годность к использованию: уровень износа протектора, наличие глубоких порезов, деформаций и трещин на боковинах и основании протектора, советует Путков. Он также отмечает необходимость проверки дисков на наличие трещин и глубоких вмятин.

Если протектор еще пригоден к использованию, можно докатать текущий комплект до конца сезона и приобрести новые шины со скидкой в конце лета. В случае возникновения проблем или если шины слишком старые (старше 7 лет), или если летних шин вообще не было, лучше уже сейчас подумать о покупке новых, пока цены еще не выросли. Путков также отмечает появление китайских шин с хорошим качеством по приемлемым ценам.

По данным агентства "Автостат", 43,8% россиян выразили готовность к покупке китайских шин, причем 11,9% уже приобрели их.

Выбор покрышек

При выборе новых шин важно обратить внимание на дату изготовления, советует Путков. Эта информация обычно указывается на боковине шины в овальном секторе. Если шины лежали на складе более года, лучше отказаться от них, так как неправильное хранение может привести к появлению трещин и отслоений. Если у вас уже есть комплект шин, достаточно дождаться подходящей погоды для их замены. При ежедневных поездках по трассе лучше подождать, так как за городом температура обычно ниже.

Анализ и проверка

После снятия зимнего комплекта его стоит проанализировать на предмет износа. Необходимо оценить количество оставшихся шипов (если они есть), проверить индикатор износа и убедиться, что шины не старше 7 лет. Если шипов осталось меньше половины или протектор сильно изношен, или шины старше 7 лет, настало время приобрести новые. Использование зимних шин летом небезопасно, поэтому такая идея не рекомендуется.

Правильное хранение

Если зимние шины в хорошем состоянии или уже приобретен новый комплект, снятые колеса следует очистить от грязи и хранить правильно. Шины без дисков следует хранить вертикально, а колеса в сборе — горизонтально. Нельзя хранить шины на солнце или во влажных помещениях. Для защиты качества покрышек рекомендуется покрывать их защитными составами, такими как воск, силикон или глицерин. Использование силиконовых спреев наиболее удобно.