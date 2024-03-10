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Эксперт Путков рассказал, когда нужно менять резину на авто

2:40
Авто

Эксперты советуют автомобилистам начать подготовку к новому сезону заранее, до того как начнется ажиотаж в салонах шиномонтажа и автомагазинах. 

Эксперт Путков рассказал, когда нужно менять резину на авто
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Начать следует с проверки

Первым шагом следует проверить летние шины на их годность к использованию: уровень износа протектора, наличие глубоких порезов, деформаций и трещин на боковинах и основании протектора, советует Путков. Он также отмечает необходимость проверки дисков на наличие трещин и глубоких вмятин.

Если протектор еще пригоден к использованию, можно докатать текущий комплект до конца сезона и приобрести новые шины со скидкой в конце лета. В случае возникновения проблем или если шины слишком старые (старше 7 лет), или если летних шин вообще не было, лучше уже сейчас подумать о покупке новых, пока цены еще не выросли. Путков также отмечает появление китайских шин с хорошим качеством по приемлемым ценам.

По данным агентства "Автостат", 43,8% россиян выразили готовность к покупке китайских шин, причем 11,9% уже приобрели их.

Выбор покрышек

При выборе новых шин важно обратить внимание на дату изготовления, советует Путков. Эта информация обычно указывается на боковине шины в овальном секторе. Если шины лежали на складе более года, лучше отказаться от них, так как неправильное хранение может привести к появлению трещин и отслоений. Если у вас уже есть комплект шин, достаточно дождаться подходящей погоды для их замены. При ежедневных поездках по трассе лучше подождать, так как за городом температура обычно ниже.

Анализ и проверка

После снятия зимнего комплекта его стоит проанализировать на предмет износа. Необходимо оценить количество оставшихся шипов (если они есть), проверить индикатор износа и убедиться, что шины не старше 7 лет. Если шипов осталось меньше половины или протектор сильно изношен, или шины старше 7 лет, настало время приобрести новые. Использование зимних шин летом небезопасно, поэтому такая идея не рекомендуется.

Правильное хранение

Если зимние шины в хорошем состоянии или уже приобретен новый комплект, снятые колеса следует очистить от грязи и хранить правильно. Шины без дисков следует хранить вертикально, а колеса в сборе — горизонтально. Нельзя хранить шины на солнце или во влажных помещениях. Для защиты качества покрышек рекомендуется покрывать их защитными составами, такими как воск, силикон или глицерин. Использование силиконовых спреев наиболее удобно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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