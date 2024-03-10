Эксперты: зима оставила следы на вашем авто. Как не допустить аварии весной

Автоэксперты напомнили, что нужно проверить в автомобиле после снежной зимы

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С приходом весны зимняя безразличность уступает место надежде и планам, что побуждает владельцев автомобилей чаще прибегать к использованию своих транспортных средств. Однако переход между сезонами требует внимательного взгляда на состояние автомобиля, подчеркнули эксперты из СберАвто. Они поделились рекомендациями о том, какие вопросы каждый автолюбитель должен задать себе перед началом весны, чтобы быть уверенным в безопасности своих поездок.

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Как пережили зиму шины?

Важно оценить следующее: не пострадали ли шины от неправильного хранения; нет ли на них необычных выпуклостей или деформаций; не образовались ли на дисках признаки коррозии (особенно если колеса хранились в сборе); не стали ли шины непрочными и потеряли свою эластичность.

Если состояние летних шин в порядке, то их можно установить на автомобиль после того, как среднесуточная температура поднимется до 5-7 ℃.

В каком состоянии салон?

Хотя проще всего заказать химчистку салона, можно и самостоятельно справиться с этой задачей. Потребуются некоторые материалы, такие как мягкая салфетка (лучше всего пушистая, предварительно электризованная, и микрофибровые салфетки для безразводного вытирания), универсальное моющее средство, обычные кисточки для рисования или ремонта для чистки труднодоступных мест, а также автомобильный пылесос. Важно не упустить из виду незаметные детали, такие как педали, щели окон, ковролин под сиденьями и прочее.

Как выглядит машина на подъемнике?

Рекомендуется поднять автомобиль на подъемник, лучше всего обратившись к профессионалам, так как зимой из-за низких температур и ледяных дорог подвеска, тормозная система и элементы управления могут получить повреждения.

Специалисты, во-первых, промоют днище автомобиля от накопившейся грязи, а во-вторых, проанализируют состояние сайлентблоков, амортизаторов, стоек стабилизаторов, рулевых тяг, пыльников, пружин и других важных элементов и систем.

Не образовалась ли ржавчина?

Важно убедиться, что металлические детали автомобиля перенесли зиму успешно. Следует помыть автомобиль и внимательно осмотреть его, включая нижнюю часть кузова и труднодоступные места, такие как нижние края дверей и крепления номерных знаков (если они не на бамперах), а также внутренние пространства колесных арок. Лучше всего избавиться от ржавчины как можно скорее после её обнаружения.

Готов ли автомобиль к теплой погоде?

Первое включение кондиционера после зимы может вызвать необходимость проветривания автомобиля из-за неприятного запаха, обусловленного наличием бактерий и грязи в системе кондиционирования. Предварительно стоит проверить необходимость замены салонного фильтра, уровень фреона в системе и работоспособность стеклоподъемников, так как после зимы они могут либо застопориться полностью, либо начать работать неправильно.