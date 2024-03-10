Секрет сохранения мотора: почему вы не должны выключать атмосферный двигатель сразу после поездки

Директор автосервиса объяснил, почему нельзя глушить мотор сразу после поездки

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Многие водители знают, что турбированный двигатель не следует выключать сразу после поездки, не снижая обороты до холостых. Однако не многие задумывались о том, что это правило также относится и к атмосферным двигателям. Директор сети автосервисов поделился с порталом njcar.ru своим мнением по этому поводу, объяснив, почему не следует выключать атмосферный двигатель сразу после поездки, особенно после трассовой езды.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Проблема заключается в том, что при остановке двигателя прекращает работу помпа системы охлаждения. Это приводит к мгновенной остановке охлаждающей системы, что в свою очередь может вызвать перегрев деталей двигателя, подвергшихся высоким температурным нагрузкам во время интенсивного разгона на трассе.

Это может привести к образованию нагара в двигателе, что негативно сказывается на его общем ресурсе.

Поэтому рекомендуется дать автомобилю поработать еще хотя бы минуту, припарковавшись после поездки по трассе. Это не навредит, а, наоборот, поможет поддержать нормальную температуру работы двигателя.