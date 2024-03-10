Дискомфорт за рулем?: эксперты делятся секретами комфорта и безопасности

Эксперты рассказали, как сидеть за рулем, чтобы не болела спина

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Общество технического надзора (GTÜ) Германии определило несколько ключевых правил для тех, кто собирается совершать долгие поездки за рулем автомобиля. Часто это ведет к дискомфорту в области шеи и поясницы. Однако соблюдение нескольких простых рекомендаций может помочь минимизировать эти проблемы.

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Подгоните сиденье правильно:

Регулируйте сиденье так, чтобы ягодицы были ближе к спинке. Сиденье настроено правильно, если ваши колени не полностью выпрямлены, когда вы нажимаете на педали, и передний край сиденья не давит на бедра.

Используйте подголовник, чтобы поддерживать шею и голову, снижая нагрузку на шею и спину.

Настройте положение руля удобно:

Регулируйте высоту и вылет руля так, чтобы он удобно помещался в ваших руках в положениях "3 часа" и "9 часов" с хорошим обзором приборной панели.

Ваши плечи должны быть прижаты к спинке сиденья, не отрываясь даже при резких поворотах руля.

Регулярно делайте перерывы:

При длительных поездках рекомендуется делать перерывы для растяжки и разминки.



Соблюдение этих простых правил поможет снизить нагрузку на спину и предотвратить появление болей при вождении.