Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава России Путин пошутил, что хотел бы прическу с дредами
Критерии выбора человека бродячей собакой
ФРГ: нам нужны тысячи бункеров
Турист вызвал скандал с "лайфхаком" для комфорта в эконом-классе: риск или спасение
Как уничтожить сорняки на тротуарах
В Вологодской области восстановят фрески Дионисия Мудрого с использованием ИИ
Новый трейлер Unknown 9: Awakening с Аней Чалотра в роли Харуны
Диджей пошутил над Медведевым, который пожаловался на плохое освещение на турнире в Индиан-Уэллсе
Дмитрий Песков высказал недоумение по поводу слов Шольца о российской пропаганде касательно переговоров с Украиной
Дискомфорт за рулем?: эксперты делятся секретами комфорта и безопасности

Эксперты рассказали, как сидеть за рулем, чтобы не болела спина

1:13
Авто

Общество технического надзора (GTÜ) Германии определило несколько ключевых правил для тех, кто собирается совершать долгие поездки за рулем автомобиля. Часто это ведет к дискомфорту в области шеи и поясницы. Однако соблюдение нескольких простых рекомендаций может помочь минимизировать эти проблемы.

Эксперты рассказали, как сидеть за рулем, чтобы не болела спина
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Подгоните сиденье правильно:

  • Регулируйте сиденье так, чтобы ягодицы были ближе к спинке. Сиденье настроено правильно, если ваши колени не полностью выпрямлены, когда вы нажимаете на педали, и передний край сиденья не давит на бедра.
  • Используйте подголовник, чтобы поддерживать шею и голову, снижая нагрузку на шею и спину.

Настройте положение руля удобно:

  • Регулируйте высоту и вылет руля так, чтобы он удобно помещался в ваших руках в положениях "3 часа" и "9 часов" с хорошим обзором приборной панели.
  • Ваши плечи должны быть прижаты к спинке сиденья, не отрываясь даже при резких поворотах руля.

Регулярно делайте перерывы:

  • При длительных поездках рекомендуется делать перерывы для растяжки и разминки.


Соблюдение этих простых правил поможет снизить нагрузку на спину и предотвратить появление болей при вождении.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Село Тоненькое освобождено армией РФ. ВСУ признали потерю ЗРК Patriot Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский
Стало известно, почему Киркоров не готов исполнять патриотические песни
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Последние материалы
Как уничтожить сорняки на тротуарах
В Вологодской области восстановят фрески Дионисия Мудрого с использованием ИИ
Новый трейлер Unknown 9: Awakening с Аней Чалотра в роли Харуны
Диджей пошутил над Медведевым, который пожаловался на плохое освещение на турнире в Индиан-Уэллсе
Дмитрий Песков высказал недоумение по поводу слов Шольца о российской пропаганде касательно переговоров с Украиной
Киностудия Warner Bros. заявила о готовности снять сиквел "Барби"
"Идеальные дни": новый фильм Вима Вендерса как реклама японской сантехники
Сорт баклажанов "Кавалер F1" - мощный и раннеспелый
Многоженство в Узбекистане: как социальные нормы и религиозные предписания влияют на этот практикуемый феномен
Разработчики The Outlast Trials рассказали о статистике игры за период ее раннего доступа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников